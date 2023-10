Venerdì 13 ottobre alle 14.30 taglio del nastro per Harborea

Taglio del nastro venerdì 13 ottobre alle 14.30 nel Parco di Villa Mimbelli di Livorno per Harborea, dodicesima edizione della Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi. Organizzata dal Garden Club Livorno e Comune di Livorno, la manifestazione ospiterà il 13, 14 e 15 ottobre, oltre a 87 stand commerciali. tantissimi appuntamenti culturali, lavoratori e workshop a tema verde per grandi e piccoli.

Per il programma dettagliato di Harborea visitate questo link.

Il Museo civico “G. Fattori” che si trova nel parco di villa Mimbelli sarà aperto in orario continuato 10.00-19.00 (il sabato fino alle 22.30 come Harborea) e con biglietto ridotto per chi ha il biglietto di Harborea. A fianco della ricchissima collezione permanente di macchiaioli e post-macchiaioli si potrà visitare la mostra “Ermenegildo Bois. Un non comune ingegno tra Livorno e Calcutta” .

(11 ottobre 2023)

