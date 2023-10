Torna Harborea dodicesima edizione della Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi

Torna il 13, 14 e 15 ottobre a Livorno, Harborea, dodicesima edizione della Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi.

Taglio del nastro venerdì 13 ottobre alle 14.30.

Organizzata dal Garden Club Livorno e Comune di Livorno, la manifestazione si svolgerà come di consueto nel Parco ottocentesco di Villa Mimbelli, dimora storica che accoglie nelle sue stanze il prestigioso Museo civico “G. Fattori”. Il museo nell’occasione sarà aperto in orario continuato 10.00-19.00 (il sabato fino alle 22.30) ed ospiterà una piccola mostra di pittura a tema floreale, a fianco della ricchissima collezione permanente di macchiaioli e post-macchiaioli. Sarà allestita per l’occasione anche la mostra “Ermenegildo Bois. Un non comune ingegno tra Livorno e Calcutta”. Qui il programma dettagliato di Harborea.

LA MOSTRA MERCATO

Saranno in totale 87, di cui 20 per la prima volta a Livorno, gli espositori, con una offerta ricchissima e varia che va, solo per fare qualche esempio, dagli alberi ornamentali ai frutti antichi, piante mediterranee arboree e arbustive, piante carnivore, fioriture contemporanee e di piante dimenticate come le dalie, rose, canna indica, sterlizia, begonie, viole, ciclamini, piante rampicanti, kokedama, piante grasse e piante esotiche, tillandsie, peperoncini e piante aromatiche, agrumi, ortaggi e zucche. Nella scelta degli espositori le organizzatrici hanno pensato ai giardini del futuro, ecosostenibili, a basso consumo di acqua, come messaggio da passare in questa epoca di grandi cambiamenti climatici.

Completano il quadro espositori di utensili, arredi e antiquariato da giardino, tessuti bio stampati a foglie e fiori, alimenti derivati dalle piante: spezie, olio, farine di grani antichi, riso, cioccolato e liquirizia.



CAFFE’ LETTERARIO

Non mancheranno gli ormai tradizionali incontri al Caffè letterario. Mille e… un giardino, è il tema per le nuove giornate della manifestazione florovivaistica e non solo, che Harborea propone per questo 12mo anno.

Il titolo, richiama al più famoso dei libri di racconti orientali, “Le mille ed una notte”, dove 1000 in arabo vuol significare infiniti o innumerevoli racconti, e che vuole lasciare aperto al concetto che possono essere innumerevoli le narrazioni sulle forme e le storie dei giardini. Storie che come nel libro, si aprono una dentro l’altra a creare quello che viene definito il metateatro. Così Harborea, in questa edizione creerà nel suo Caffè letterario un metateatro dove il dialogo sui giardini aprirà a innumerevoli conoscenze, di cui saranno portatori gli ospiti che ce ne faranno dono. Nel grande racconto ci sarà quello del giardino che genera benessere o quello creato per il re di Napoli attraverso i quattro simboli alchemici. Si intersecheranno alle storie sui giardini di rose e su quelli dei Papi, le disquisizioni sugli orti giardino del Granduca di Toscana o sugli esperimenti nei luoghi umidi. Saremo incantati dalle innumerevoli storie raccontate e lette, così da creare tre giorni di teatro della cultura, dei Mille… ed un giardino.

Nel programma, conferenze con personaggi di spicco quali Daniele Angelotti- L’orto del Granduca – Il ruolo di Livorno negli scambi di piante in epoca Medicea, Davide Picchi-Nuovi Colori in giardino alla luce dei cambiamenti climatici-Nicola Tartaglione-A Caserta un giardino di acqua, aria, terra e fuoco per il re di Napoli,Giovanna Alberta Campitelli-I giardini dei Papi,Andrea Mati-I giardini Terapeutici, e molti altri nomi.

APPUNTAMENTI E LABORATORI GREEN

I tre giorni saranno poi ricchissimi, a tutte le ore, di appuntamenti e laboratori gratuiti a tema per tutti, grandi e piccini.Anche in questa edizione, al fine di promuovere la conoscenza e la cultura del verde, il rispetto della natura e recuperare antiche tradizioni ed antichi mestieri, Harborea con i suoi espositori, offre laboratori gratuiti per calarsi in un’esperienza totale. Passeggiare e respirare l’essenza di una giornata ad Harborea, nel magico parco di Villa Mimbelli, diventa così un momento a tutto tondo a contatto con la Natura, la Bellezza e la Cultura dei giardini.

Presso gli stand della manifestazione, vi saranno dimostrazioni di tecniche di coltivazione, workshop tematici dedicati all’ambiente e molte altre iniziative originali..

Per i bimbi presso il Padiglione Garden stand n. 86, sono previsti specifici corsi di giardinaggio “creo il mio orto”, corsi di decorazione floreale e un piccolo laboratorio galenico.

Per tutta la durata della manifestazione al Padiglione Harborea stand n. 84, saranno esposti dei giardini in miniatura creati dalle socie del Garden Club di Livorno. I visitatori potranno esprimere le loro preferenze e concorrere così alla premiazione del giardino più bello. E una novità ancora: quest’anno Harborea sarà aperta fino alle 22.30, il sabato sera e anche il Museo “G.Fattori osserverà lo stesso orario”.



Orari Harborea

Venerdi 14.30 – 19.00

Sabato 9.30 – 22.30

Domenica 9.30 – 19.00

Orari biglietteria

Venerdi 14.30 – 18.30

Sabato 9.30 – 19.00

Domenica 9.30 – 18.30

E’ possibile acquistare i biglietti presso:

Museo della città di Livorno, Piazza del Luogo Pio

Museo Fattori, villa Mimbelli, via San Jacopo, 65

Banco cultura a peso , Mercato Centrale di Livorno, via Buontalenti

(6 ottobre 2023)

