Incontri sparsi e altri incontri d’invenzione. I cento anni dalla nascita di Italo Calvino

Il 15 ottobre di cento anni fa nasceva a Cuba Italo Calvino (1923-1985), destinato a diventare uno degli scrittori italiani più importanti e più amati del secondo Novecento. Per questa occasione il Sistema bibliotecario del Comune di Livorno, in collaborazione con Cooperativa Itinera, ha organizzato due giorni di incontri per indagare sugli aspetti poliedrici e sfaccettati di un autore adatto a tutte le generazioni.

Italo Calvino, Incontri sparsi e altri racconti d’invenzione è l’omaggio che la Biblioteca Labronica ha preparato per ricordarlo. Dal 13 al 15 ottobre piccole mostre, laboratori e letture teatralizzate sono in programma nelle varie sedi cittadine, un’opportunità per dare voce, vedere e ascoltare alcuni esempi di una produzione vastissima.

Partigiano e intellettuale impegnato nel mondo civile, conoscitore d’arte e di cinema, agronomo, matematico, internazionale e viaggiatore. Ma anche uomo di intelligenza limpida, sistematico e metodico, fantasioso e visionario, autoironico e autocaricaturale. Non c’è argomento di cui non si sia occupato come scrittore o saggista versatile e appassionato.

La programmazione si apre presso i locali dell’Emeroteca di Via del Toro con una piccola esposizione di articoli nati per la Terza Pagina, lo spazio storicamente dedicato dai quotidiani italiani alla cultura. Appunti sparsi nelle collezioni periodiche dell’Emeroteca – appunto – di un’attività giornalistica spesso poco conosciuta e utilizzata da Calvino come strumento per raccontare la sperimentazione della letteratura e della cultura italiana a cavallo tra anni Cinquanta e inizio Ottanta.

Lodolinda, la bambina del racconto I disegni arrabbiati che Calvino pubblica per la prima volta nel 1977 sulle pagine de Il Corriere dei piccoli, è invece la protagonista del laboratorio Disegniamo con Calvino! Rivolto alla fascia di età 6-10 si terrà presso la Biblioteca dei Ragazzi, dove attraverso il kamishibai – antico metodo giapponese di raccontare storie – l’edizione con le illustrazioni di Giulia Orecchia trasporterà bambine e bambini nel mondo delle emozioni.

Alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, Cafè Calvino, tra scrittura e giornalismo è il titolo della piccola mostra con lettura ad alta voce di pagine di giornali firmate Calvino: dai commenti come inviato speciale per L’Unità alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 agli esempi tratti dal Menabò di letteratura, la rivista letteraria edita da Einaudi, fondata e co-diretta da Elio Vittorini e Italo Calvino dal 1959 al 1966.

A concludere la rassegna l’appuntamento presso la sede di Villa Fabbricotti. Calvino lettore del Furioso è la visita guidata organizzata per conoscere le storia e gli spazi della biblioteca. L’approfondimento sarà sulle edizioni illustrate antiche dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto – tra le più belle quella con illustrazioni di Gustave Doré e prefazione di Giosuè Carducci – e a seguire la lettura ad alta voce di passi scelti dall’Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino, la versione in prosa dell’opera che racconta il poema in modo più semplice. Gli attori Carlo Neri e Giorgio Algranti condurranno il pubblico nel mondo dei due scrittori, in un confronto non comune di fantasia e genialità.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Venerdi 13 ottobre ore 8.30-13.30 e 14.30-19.30

Sabato 14 ottobre ore 8.30-13.30

APPUNTI SU ITALO CALVINO NELLE COLLEZIONI PERIODICHE DELL’EMEROTECA

Emeroteca, Via del Toro

emerotecadistribuzione@comune.livorno.it

Sabato 14 ottobre ore 10,30-12,00

DISEGNIAMO CON CALVINO! – Prenotazione obbligatoria

Laboratorio 6-10 sul libro I disegni arrabbiati di Italo Calvino

Biblioteca dei Ragazzi, Villa Fabbricotti

labronicaragazzi@comune.livorno.it

Domenica 15 ottobre ore 10,00

CAFE’ CALVINO TRA SCRITTURA E GIORNALISMO

Piccola mostra e lettura ad alta voce di Calvino giornalista e scrittore

Biblioteca Bottini dell’Olio, Piazza del Luogo Pio

bottinidellolio@comune.livorno.it

Domenica 15 ottobre ore 17,00

CALVINO LETTORE DEL FURIOSO

Visita guidata della biblioteca con lettura ad alta voce di passi scelti tratti dal volume Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi, Villa Fabbricotti

bibfabbricotti@comune.livorno.it

Ingressi liberi e gratuiti. Prenotazione obbligatoria solo per il laboratorio in Biblioteca dei Ragazzi. Per info: segreteriamusei@comune.livorno.it.

(11 ottobre 2023)

